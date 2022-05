Näin Venäjän mediassa on reagoitu Suomen Nato-suunnitelmiin: "Ennen he eivät olleet ohjuksiemme kohteita, nyt he ovat"

"Itsemurha Suomelle"

– Ritter on useasti käytetty Venäjän uutislähetyksissä. Hän on Johan Bäckman -tyyppinen kommentaattori, joka puhuu Kremlille sopivaan tapaan. Hän puhuu natsismista ja antaa kaiken ymmärryksensä Venäjän toimille, sanoo tutkijatohtori Timo Oivo Aleksanteri-instituurista.

"Suomi on tuntematon"

– Suomi on kokonaisuudessaan venäläisille melko tuntematon ja näistä Suomen toimista pystyy melko helposti väittämään yhtä ja toista, koska pohjatieto Suomesta on aika vähäinen, Oivo kertoo.

Lehdistä räväkin on entinen nuorisojärjestöaviisi

– Suomen Nato-jäsenyys on meille haaste. Me pidämme Natoa agressiivisena liittoumana, sanoo johtava tutkija Sergei Fedorov Venäjän tiedeakatemian Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.

"Junaliikenne poikki russofobian takia"

– Me olemme jo keskeyttäneet junaliikenteen Suomeen russofobian aallon takia. He ovat jo meitä vastaan. Se on epämiellyttävää, mutta me voimme elää sen kanssa, Fedorov sanoo.