Venäläismedia väittää: Nämä ovat Moskovan iskusta epäiltyjen iät ja kansalaisuudet

Bazan mukaan kaikki neljä epäiltyä henkilöä ovat Tadzhikistanin kansalaisia. He ovat 21-, 29-, 37- ja 51-vuotiaita. Varsinaisesta iskusta epäiltyjä henkilöitä on venäläistietojen mukaan yhteensä viisi.

Venäläisviranomaiset ovat kertoneet ottaneensa kiinni hyökkäykseen liittyen yhteensä 11 henkilöä. Toistaiseksi ei tiedetä, onko kiinniotettujen joukossa epäiltyjä, joiden kuvat on julkaistu.

19-vuotias epäilty otettiin kiinni Valko-Venäjän ja Ukrainan rajalla, Baza sanoo. Hänet on viety median mukaan sairaalaan.

Venäläisviranomaiset ovat sanoneet, että lauantaina on otettu kiinni Moskovan iskuun liittyen neljä henkilöä Brjanskin alueella Lounais-Venäjällä. Brjanskin alue sijaitsee yli 300 kilometrin päässä Moskovasta.

Terroristijärjestö Isis on väittänyt tehneensä iskun. Yhdysvaltalaismedia New York Timesin mukaan Yhdysvalloilla on tiedustelutietoa, joka vahvistaa Isisin väitteen.