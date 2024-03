Tällä autolla Moskovan epäiltyjen hyökkääjien uskotaan paenneen – auto myytiin viikko sitten

Erityisen kiinnostuksen kohteena on tällä hetkellä valkoinen Renault Logan -auto, joka on tallentunut useiden valvontakameroiden kuviin. Hyökkäyksen tekijöiden uskotaan paenneen kyseisellä autolla.

Valkoisen Renault Loganin valkoinen väri on uudelleenmaalauksen tulos, venäläismediat kirjoittavat. Auton kerrotaan olleen aikaisemmin musta.

Auto myytiin äskettäin

Myyjä on nähnyt valvontakamerakuvat entisestä autostaan. Myyjä kertoo soittaneensa vaimonsa veljelle, mutta puhelimeen ei ole vastattu.

Isis on väittänyt olevansa hyökkäyksen takana. Yhdysvaltalaismedia New York Timesin mukaan Yhdysvalloilla on tiedustelutietoa, joka vahvistaa Isisin väitteen.