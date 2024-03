Moskovan terrori-isku pysäytti Venäjän urheilutapahtumat

Perjantai-iltana Moskovassa sijaitsevassa konserttisalissa tapahtui terrori-isku, jossa on menehtynyt ainakin 93 henkilöä. Joukkoampuminen on vaikuttanut vahvasti myös maan urheilutapahtumiin.

Venäjän jalkapallomaajoukkueen oli määrä kohdata Paraguay tulevana maanantaina Moskovassa, mutta ottelu on nyt peruttu.

Myös useiden muiden lajien urheilutapahtumia on joko siirretty myöhemmäksi tai ne on peruttu. Muun muassa koripallossa ja lentopallossa otteluita on siirretty. Venäjän maastohiihtokauden päätöskisa päätettiin puolestaan perua kokonaan.