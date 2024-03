Moskovan konserttisali-isku: Tadzhikistanissa kiinniottoja

Kiinni otetuilla ihmisillä uskotaan myös olevan yhteyksiä Isis-K-järjestöön, joka on Isis-terroristijärjestön Afganistanista käsin toimiva haara, tadzhikistanilainen turvallisuuslähde kertoo uutistoimisto Reutersille.

Kaikki yhdeksän henkilöä otettiin kiinni maanantaina Vahdatin kaupungissa Tadzhikistanissa. Heidät on sittemmin kuljetettu maan pääkaupunkiin Dushanbeniin.

Isis-K on väittänyt tehneensä iskun. Yhdysvallat on sanonut, että sillä on tiedustelutietoa, jonka mukaan Isis-K teki iskun yksin.