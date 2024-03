Venäjän turvallisuuspalvelu: Moskovan hyökkääjillä kontakteja Ukrainassa

FSB:n mukaan epäillyt tekijät olivat matkalla Ukrainaan, jossa heillä oli myös kontakteja. Ukraina on kiistänyt osallisuutensa iskuun.

Terroristijärjestö Isis on väittänyt tehneensä iskun. Yhdysvaltalaismedia New York Timesin mukaan Yhdysvalloilla on tiedustelutietoa, joka vahvistaa Isisin väitteen.