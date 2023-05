Venäläisiä 1940-luvun tankkeja nähty rintamalla – nämä edut niillä on Ukrainan länsipanssareihin verrattuna

Venäjän puolustusministeriö ei ole vahvistanut T-55 tankkien käyttöönottoa Ukrainassa, mutta todisteita niiden siirtelystä on reilusti, kuten artikkelin alussa olevalta videolta voi nähdä.

– Kun vastassa on länsimaisia aseita, Venäjällä on edessään suuria tappioita, jos he aikovat jatkaa sotaa sellaisilla välineillä, Taylor pohtii.