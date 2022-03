Venäläiset luksusjahdit ankkuroituvat Malediiveille – oligarkit pakenevat pakotteita

Meriliikennettä seuraavan verkkopalvelu MarineTrafficin mukaan Malediiveille on jo ankkuroitunut oligarkkien Oleg Deripaskan luksusjahti Clio keskiviikkona ja Alexander Abramovin alus Titan maanantaina.

Kolme muuta luksusjahtia on nähty risteilevän Malediivien vesillä keskiviikkona. Näistä yksi on Venäjän rikkaimman miehen, Vladimir Potanin omistama Nirvana. Useat aluksista on nähty aikaisemmin tänä vuonna ankkuroituna Lähi-Idän satamissa.