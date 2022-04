Oligarkeilla uskottiin olevan sodan alkaessa jopa 330 miljardin dollarin omaisuus – nyt rahat ja ökyjahdit katoavat pakotteiden kurimuksessa

Noin 330 miljardia dollaria. Sen verran venäläisillä oligarkeilla on arvioitu olleen omaisuutta Ukrainan sodan alkaessa. Heti sodan ensimmäisenä päivänä venäläisten yhtiöiden osakkeet sukelsivat. Potista suli yli kymmenesosa, arviolta 39 miljardia dollaria.

Maaliskuun ensimmäisenä päivänä, vajaa viikko Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyksen jälkeen, presidentti Joe Biden julisti liittovaltion tilaa koskevassa puheessaan, että venäläisten oligarkkien elämä on muuttumassa tukalaksi.

Valkoinen talo on sittemmin perustanut vielä erillisen työryhmän yhdessä Euroopan maiden kanssa tätä tavoitetta edistämään. Sanktioiden kohteeksi joutuneiden henkilöiden omaisuutta voidaan jäädyttää ja takavarikoida, jos he omistavat siitä yli 50 prosenttia.

Viranomaisten toiminta ei ole näyttänyt ainakaan toistaiseksi niin päättäväiseltä, kuin Bidenin puheista voisi olettaa. Yhdysvaltojen sanktiolistalla on vain neljä Venäjän 20 rikkaimmasta oligarkista. Britannian listalla samasta porukasta on kymmenen ja EU:n listalla yhdeksän nimeä.

Maanantaina nähtiin kuitenkin askel eteenpäin, kun Yhdysvallat takavarikoi ensimmäisen superjahdin Espanjan Mallorcalla. Sadan miljoonan dollarin arvoinen merilaiva Tango kuului Renova Groupin perustajana tunnetulle Viktor Vekselbergille . Kremlin luottomies Vekselberg on yksi Yhdysvaltojen sanktioimista oligarkeista, joka ei ole kuitenkaan ollut EU:n listalla. Siitä huolimatta nyt kävi ilmi, ettei omaisuus ollut turvassa EU:n alueella.

Keskeinen haaste on se, että oligarkkien rahaa on liikkunut maailmalla hyvin paljon ja hyvin pitkään. Rahaa lojuu peiteyhtiöiden ja bulvaanien takana. Vähemmistöomistuksia löytyy runsaasti myös täysin laillisissa liiketoimissa ympäri maailman. Omistuksiin voi olla vaikea puuttua vauhdilla aiheuttamatta hermoilua markkinoilla ja yrityksissä. Lonkerot kulkevat syvällä.

Hyvä esimerkki on juurikin Vekselberg, jonka arviolta 16 miljardin dollarin omaisuudesta on löytynyt palasia odottamattomista paikoista. Hän on ollut vuosien ajan omistajana muun muassa useissa kiinteistöissä Yhdysvaltojen Louisianassa ja osavaltion yliopiston opiskelija-asuntokompleksissa.