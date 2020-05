Venäläisessä vaimokoulussa opetetaan pepun pyöritystä: "Meillä uskotaan, että nainen on arvokas vain avioliitossa"

– Avioliitto on onni, mutta se ei tarkoita ainoastaan nautintoa. On erilaisia vaiheita, vaikeuksia, joista on selvittävä yhdessä. Ei voi elää niin, että menee naimisiin uuden kumppanin kanssa viiden vuoden välein, linjasi Venäjän päärabbi Berl Lazar.

Uutistoimisto Interfax kirjoitti viime viikolla, että Lazarin mukaan helppo ja vastuuton suhde, jossa asutaan kumppanin kanssa avoliitossa vain oman itsekkyytensä ja mukavuuden vuoksi, syö itseään sisältä pikkuhiljaa. Avioliitto puolestaan vain vahvistuu, koska siihen kuuluu vastuuta ja uhrautumista rakkauden vuoksi.

Muutama kuukausi sitten ortodoksisen kirkon arkkipiispa Dmitri Smirnov vertasi avoliitossa eläviä naisia huoriin.

– Meillä naiset eivät ymmärrä, mikä merkitys on avioliitolla. Avovaimot ovat ilmaisia huoria. He eivät halua myöntää olevansa ilmaisia huoria, joten he sanovat olevansa avoliitossa. Mitä vielä! Ei, sinä vain tarjoat seksipalveluita ilmaiseksi ja siinä kaikki – kukaan ei pidä sinua vaimona, Smirnov sanoi venäläismedian mukaan.

Uskonnolliset johtajat ovat esittäneet jyrkimpiä kannanottoja avioliiton merkityksestä, mutta myös psykologit ja väestöliiton asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että avioliitto on instituutiona tavoittelemisen arvoinen asia. Esimerkiksi venäläinen psykologi Mihail Labkovskij sanoi, että vaikka nainen ei välttämättä enää tarvitse avioliittoa taloudellisista syistä, se pysyy Labkovskijn mielestä elintärkeänä rituaalina naisen ja miehen välisessä suhteessa.

– Avioliitto on yksinkertaisesti merkki siitä, että olette aikuisia ja vastuuntuntoisia ihmisiä. Se on rituaalin noudattamista: me teimme valinnan emmekä pelkää julkistaa sitä.



”Pyörittäkää peppua kuin puput”

Etenkin naimattomia naisia saatetaan pitää edelleen Venäjällä epäonnistuneina yksilöinä. Aiheesta ilmestyi viime vuonna myös Alina Rudnitskajan ohjaama School of Seduction -tanskalaisdokumentti.

Dokumentissa seurataan kolmen naisen tarinaa ja pureudutaan naisen asemaan nyky-Venäjällä. Pietarilaisessa ”vaimokoulussa” nuorille naisille opetetaan, kuinka mies saadaan koukkuun eli vihille ja perustamaan perheen. Vastaavia "vaimokouluja" löytyy nopealla verkkohaulla myös muualta Venäjältä. Lisäksi aviomiesten metsästämiseen on tarjolla muun muassa kaikenlaisia maksullisia verkkokursseja.

– Hyviä miehiä on nyt tosi vähän, tytöt. Valitkaa koukkuun täky, josta miehet pitävät, pietarilaisen "vaimokoulun" opettajana toimiva keski-ikäinen Volodja varoittaa kurssilla.

– Pyörittäkää peppua kuin puput, Volodja neuvoo naisia.

Dokumentin sanoma on kuitenkin selvä: nainen on yhteiskunnan hylkiö, mikäli hän ei mene naimisiin ja saa lapsia.

–Meillä uskotaan, että nainen on arvokas vain avioliitossa, Vika, yksi dokumentin päähenkilöistä summaa.

Asenteet muuttumassa

Nuorempien sukupolvien keskuudessa asenteet avioliittoa kohtaan ovat kuitenkin pikkuhiljaa muuttumassa. Venäläisen tilastokeskuksen Rosstatit tuoreista tilastoista käy ilmi, että avioliittojen määrä on vähentynyt Venäjällä yli 30 prosenttia viimeisten kahdeksan vuoden aikana. Lisäksi 18-24-vuotiaiden morsianten lukumäärä lähes puolittui kahdeksassa vuodessa.

Venäjän valtiollisen tutkimuslaitoksen VTsIOMin tilastojen mukaan joka kymmenes venäläinen elää avoliitossa. Avioliitossa puolestaan elää reilusti yli 50 prosenttia, mutta asenteiden muuttuminen ja sukupolvien välinen kuilu näkyy tässäkin, sillä alle 24-vuotiaista naimisissa oli vain 17 prosenttia.

Lisäksi ylivoimaisesti suurin osa avoliitossa elävistä on alle 34-vuotiaita. Avoliittojen määrän ennustetaan lisääntyvän Venäjällä lähivuosina. Vähiten avoliittoja oli tilastojen valossa iäkkäämpien eli yli 60-vuotiaiden keskuudessa.

Toisaalta yhä useampi venäläinen viihtyy myös sinkkuna. 35 prosenttia venäläisistä elää VTsIOMin mukaan ilman vakituista parisuhdetta, ja ylivoimaisesti suurin ryhmä sinkuista on nuoret aikuiset.