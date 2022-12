Venäläiseltä urheilupomolta härskiä toimintaa - katkeruus loisti läsnäolollaan: "Jos hän ei saa mitä haluaa, niin.."

Venäjän oligarkkina tunnettu Lisin valittiin tehtäväänsä vuoden 2018 marraskuussa. Hän hävisi tämän vuoden marraskuussa järjestetyt puheenjohtajavaalit Italian Luciano Rossille. Lisinin varallisuutta on usein katsottu hyvänä asiana, kun kyseessä on ollut muuten marginaalinen laji.

– Siitä tulee täysin naurettavaa, kun hän käyttää rahaa painostuksen keinona. Jos hän ei saa mitä haluaa, niin hän vetää pois luvatut rahalliset tuet. Se on henkilökohtaisella tasolla turhauttavaa. Se vaikuttaa enimmäkseen urheilijoihin, Kolstad Claussen totesi.

– Se on tietenkin ikävää. Emme ole tottuneet siihen, että emme saa palkintorahoja. Euroopan cupissa on jonkun verran palkintorahoja, mutta myös tässä hänen rakentamassaan Presidents Cupissa. Se on todella ikävää, että emme saa rahoja, jotka meille oli luvattu, maailmanmestari Jeanette Hegg Duestad sanoi.