Venäläisasiantuntija linjaa Bidenin ja Putinin tapaamisen tavoitteen: Suhteet voivat olla vihamieliset, mutta kunnioittavat

Odotukset tapaamiselle on viritetty todella matalalle. Geneven ilmassa arvioidaan olleen enemmän myönteisyyttä ja lämpöä vuonna 1985, kun Neuvostoliiton johtaja Mihail Gorbatshov ja Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan tapasivat toisensa Sveitsissä ensi kertaa. Silloin oli marraskuu, ja kylmä sotakin vielä todellisuutta.

Venäläisen ulkopolitiikan asiantuntijan Vladimir Frolovin mukaan Venäjän tavoitteena on paluu suhteisiin, joissa voi olla vihamielisyyttä mutta samalla keskinäistä kunnioitusta – vähän niin kuin Leonid Brezhnevin kaudella 1970- ja 80-luvuilla.

Putin "varteenotettava vastustaja"

– Hän on älykäs, hän on kova. Olen havainnut hänen olevan, kuten on tapana sanoa, varteenotettava vastustaja, Biden sanoi.