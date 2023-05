Hajoaako Venäjä Ukrainan sodan seurauksena? Tätä mieltä ovat venäläistutkijat

40 prosenttia Atlantic Council -ajatushautomon tutkimukseen vastaajista odottaa Venäjän hajoavan sisäisesti vuoteen 2033 mennessä vallankumouksen, sisällissodan, poliittisen hajoamisen tai jonkin muun syyn vuoksi. Moni media on kuluvana vuonna kirjoittanut Venäjän mahdollisesta hajoamisesta.

Ukrainan sota saattaa tutkimuksen asiantuntijoiden mukaan korostaa Venäjän sisäisiä ongelmia. Venäjän presidentin Vladimir Putinin päätös hyökätä Ukrainaan on heikentänyt hänen asemaansa, ja Pentagon pitää sotaa "massiivisena strategisena epäonnistumisena".

– Mielestäni on erittäin todennäköistä, että Venäjän virallisiin rajoihin on luvassa merkittäviä muutoksia ja että maan sisällä olevien etnisten ryhmien väliset jännitteet kärjistyvät, kommentoi vanhempi tutkija Margarita Zavadskaya Ulkopoliittisesta instituutista MTV Uutisille.

Etninen Venäjä

Venäjän politiikan professori Vladimir Gel'man Aleksanteri-instituutista on samoilla linjoilla.

– Pohjois-Kaukasian irtautuminen kuitenkin vaatisi valtavaa uhrien määrää sekä selkeää ymmärrystä siitä, miten se olisi olemassa uusina itsenäisinä valtioina. Tällä hetkellä tämä selkeys puuttuu, ja ilman sitä irtautuminen on epätodennäköistä, Moshes sanoo.

Katso Itä Nyt: Tällaisia yhtäläisyyksiä Ukrainan ja Tšetšenian sotien välillä on, Venäjän säälimätön valloitustaktiikka pysyy samana.

Zavadskaya nostaa esille myös Tšetšenian tapauksen, joka on erityisasemassa, koska maa on jo kokenut yrityksen irtautua Venäjästä ja muistuttaa nyt valtiota valtion sisällä.

Ei yhtäläisyyksiä Neuvostoliiton romahdukseen

Venäjän mahdollista hajoamista ei Gel'manin mielestä voida suoraan verrata Neuvostoliiton hajoamiseen vuonna 1991, sillä tilanne on nyt hyvin erilainen.

Gel'manin mukaan valtiotasoa alempi eliitti on nyt paljon heikompi kuin Neuvostoliittoaikoina. Lisäksi etniset ei-venäläiset ovat enemmistönä vain joissakin etnisissä Venäjän tasavalloissa, eikä ole odotuksia siitä, että Venäjästä irtautuminen parantaisi paikallisten asukkaiden elämää, kuten Neuvostoliiton romahduksen alla.

Putinin 2000-luvulta lähtien rakentama järjestelmä puolestaan on markkinatalous, joka pystyy edelleen elättämään kansalaisiaan ja maataan melko pitkään.

– Putinin järjestelmä on vakaa ja taloudellisesti suhteellisen hyvin toimeentuleva. Sillä on voimakas propagandakoneisto ja sortorakenteet, ja se voi edelleen työntää oppositiohenkiset ihmiset pois maasta.

Vaikka sodan kannattajat eivät ehkä olisikaan tyytyväisiä lopputulokseen, he eivät Moshesin mukaan pysty kaatamaan hallintoa. Heidän radikaaleimmat edustajansa on joko tukahdutettu tai he ovat vapaaehtoisesti lähteneet taistelemaan Ukrainaan jo vuonna 2014 ja ovat nyt kuolleet.