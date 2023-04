Tietovuoto Kremlistä: Putinin suunnitelmat Baltian maiden suhteen paljastuivat

Baltiaa koskevat asiakirjat on laadittu puolisen vuotta ennen Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan. Julkaistuista tiedoista ei käy ilmi mitään sellaista, jonka perusteella asiakirjojen laatijat olisivat olleet selvillä hyökkäyssuunnitelmasta. Vaikutusvaltaa aiotaan saavuttaa muun muassa rahoittamalla venäjämielisiä poliitikoita sekä perustamalla maihin yrityksiä ja järjestöjä, jotka voivat edistää venäjämielistä ajattelumaailmaa. Venäjää puhuvia opiskelijoita aiotaan kutsua vierailuille Venäjälle. Venäjän tavoitteena on, että Neuvostoliiton toisen maailmansodan muistomerkit on säilytettävä. Se haluaa myös torjuta toimet, joita Venäjä kutsuu "historian väärentämiseksi".

Kaja Kallas: "Taktiikat suoraan KGB:ltä"

Virossa vaikuttamisen tavoitteita yleisellä tasolla ovat Venäjälle myönteisen ilmapiirin luominen, Viron omien kansallismielisten voimien vaikutuksen rajoittaminen sekä uusien Venäjän kanssa tehtävää yhteistyötä edistävien kansalaisjärjestöjen perustaminen. Samoin tavoitteena on ollut ruokkia sotilasliitto Naton läsnäoloa vastustavaa ilmapiiriä sekä vaikuttaa Viroon kasvattamalla kauppasuhteita. Yhtenä keinona mainitaan muun muassa houkuttelevien liikemahdollisuuksien tarjoaminen virolaisille liike-elämän edustajille Venäjän markkinoiden suuntaan, mikäli Viron ulkopolitiikka kääntyy venäjämyönteisemmäksi. Toimittajat näyttivät osia asiakirjoista kohdemaiden pääministereille ennen juttujen julkaisua. – Viro, liittolaisemme ja yhteistyökumppanimme ovat olleet pitkään tietoisia Venäjän halusta käyttää hybriditaktiikkaa tavoitteidensa saavuttamiseksi ja pitääkseen kiinni vaikutusvallastaan muissa maissa. Se on klassista Venäjän pelikirjaa, monet heidän taktiikoistaan ovat suoraan KGB:ltä, kommentoi Viron pääministeri Kaja Kallas Expressenissä.



Tavoitteena estää Nato-tukikohdat

Latviassa ja Liettuassa Venäjän tavoitteeksi mainitaan muun muassa sen estäminen, ettei Nato perustaisi tukikohtia kyseisiin jäsenmaihinsa.



Venäjä haluaisi myös vähentää Naton läsnäoloa ja sotilasliiton harjoittelun laajuutta erityisesti Liettuassa sekä vähentää Liettuan tukea Venäjän oppositiolle. Latviassa Venäjä muun muassa haluaisi venäjän kielelle virallisen aseman.



Venäjä korostaa, että on riski, jos Baltian maat irtautuvat Venäjän sähköverkosta. Tämä on Expressenin mukaan epäsuora osoitus siitä, että Venäjä aikoo käyttää sitä painostuskeinona.



– Energiariippuvuuden ja turvallisuuden vuoksi Baltian maat tekevät kaiken, minkä voimme, saavuttaaksemme omavaraisuuden niin pian kuin mahdollista, ja sähköverkko on viimeinen palanen, joka on vielä jäljellä, sanoo Liettuan pääministeri Ingrida Simonyte Expressenille.