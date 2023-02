Kremlin sotapropagandassa Venäjän tappamat ovat elossa ja liittolainen pettää Ukrainan

Ukrainassa käytävää laajamittaista sotaa on seurannut raivokas disinformaatiotaistelu, johon ovat osallistuneet etenkin Venäjää kannattavat agitaattorit. Nämä ovat yrittäneet kuvata ukrainalaiset natseina tai väittäneet, että lännen tuki Ukrainalle on katoavaista.

Kaikki on lavastettua?

Sosiaalisessa mediassa on levitetty laajalti myös monia muita videoita, joissa niin ikään väitetään, että jotkin kauhistuttavat rikokset olisivat lavastuksia. Kuitenkin oheiset videoaineistot ovat osoittautuneet täysin asiaan liittymättömäksi, kuten rap-videoksi, scifi-elokuvaksi tai venäläisiksi tv-sarjoiksi.

Media tulilinjalla

Monissa syytöksissä syyttävä sormi osoittaa maailman suuriin mediaorganisaatioihin. On esimerkiksi väitetty, että uutiskanava CNN olisi käyttänyt vanhaa kuvamateriaalia, joka ei millään lailla liittyisi sotaan.

Toiset internetin käyttäjät ovat ottaneet tähtäimeensä tv-kanavat. Niiden väitetään lähettäneen kuvia sidotuista ja verisistä ihmisistä, jotka vain teeskentelisivät haavoittunutta. Tosiasiassa he olivat todellisia Venäjän hyökkäysten uhreja.

Ukrainan syyttäminen natsismista

Sosiaalisessa mediassa on jaettu maailmanlaajuisesti viestejä, joissa väitetään, että natsitatuointien peittämä mies olisi ollut Kiovan poliisipäällikkö tai että Zelenskyi olisi kuvattu jalkapallopaidassa, jossa olisi ollut hakaristi.

Ukrainalaispakolaisten vastainen kertomus

Liittolaisten pettämä?

Toistuva väite on myös se, että Ukrainan naapurimaa ja liittolainen Puola pettäisi Ukrainan.

Karttoja on peukaloitu niin, että ne antavat ymmärtää, että Puola haluaisi liittää itseensä osan Ukrainasta. Asiakirjoja on puolestaan väärennetty, jotta ne osoittaisivat, että Puola suunnittelisi perustavansa protektoraatin läntiseen Ukrainaan.

Muissa sosiaalisen median viesteissä vihjaillaan, että tuki Ukrainalle ei olisi niin aukotonta kuin länsi haluaisi uskoa. On käsiteltyjä kuvia pakolaisia vastustavista julisteista Prahassa tai Varsovassa, muokattuja valokuvia Zelenskyin vastaisesta katutaiteesta suurissa kaupungeissa eri puolilla maailmaa tai ranskalaisen satiirisen viikkolehden Charlie Hebdon vale-etusivuja, joissa pilkataan Zelenskyiä.

Pakotteet ja energiakriisi

Disinformaatio on keskittynyt myös energia-asioihin. Lukemattomia virheellisiä väitteitä on esitetty hinnoista ja toimituksista. Lisäksi on ollut viestejä, joiden mukaan EU:n ulkoasioiden johtaja Josep Borrell vaatisi kotien lämpötilaksi enintään 17:ää astetta.