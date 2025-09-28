Moldovassa äänestäjät linjaavat sunnuntaisissa parlamenttivaaleissa kantojaan siitä, jatkaako maa lähentymistään EU:n kanssa vai ottaako se katseen kohti Moskovaa. Moldova on pitkään ollut asiassa jakautunut.

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen raportoi suoraan Moldovan pääkaupungista Chisinausta, jossa äänestyspaikat sulkeutuivat iltayhdeksältä, jolloin äänestysprosentti näytti jääneen hitusen alle 52:n.

Puumalaisen mukaan äänestystilanne on tällä hetkellä tiukka. Noin kello 22 aikaan illalla presidentti Maia Sandun Eurooppa-myönteinen keskustaoikeistolainen puolue PAS olisi hienoisessa johdossa. Aivan kintereillä seuraa kuitenkin Venäjä-mielisten oppositiopuolueiden muodostama blokki.

– Tässä vaiheessa ei voi vielä vetää johtopäätöksiä tuloksista, Puumalainen kertoo.

Virallinen tulos saattaa olla valmis vasta maanantaiaamuna.

Ennen vaaleja useimpien mielipidemittausten mukaan johdossa oli PAS. Oppositio oli kuitenkin noussut kintereille, joten etukäteen näytti, että PAS tuskin kykenisi säilyttämään ehdotonta enemmistöään parlamentissa.

Asiantuntijat ovat pitäneet vaalitulosta hyvin vaikeana ennustaa. Puumalaisen mukaan vaalitulos on jopa "eksistentiaalinen kysymys Moldovan demokratian ja itsenäisyyden selviytymiselle".

– Venäjämielinen hallitus olisi Kremlin talutusnuorassa, Puumalainen arvioi.

Moldova on Ukrainan naapuri ja yksi Euroopan köyhimmistä maista. Viime vuonna se aloitti viralliset liittymisneuvottelut EU:n kanssa.

Kuinka isoja vaikutuksia vaalituloksella voi olla? Katso kirjeenvaihtajan koko raportti yllä olevalta videolta!