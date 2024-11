Moldovan istuva presidentti julistautui vaalien voittajaksi

Moldovan EU-myönteinen istuva presidentti Maia Sandu on julistautunut voittajaksi presidentinvaalien toisella kierroksella. Sandu oli kerännyt noin 54,5 prosentin kannatuksen, kun äänistä oli laskettu noin 98 prosenttia.

Kaksi viikkoa sitten käydyllä ensimmäisellä kierroksella suosituin ehdokas oli Sandu, joka sai noin 42 prosenttia äänistä. Stoianoglon äänisaalis oli tuolloin ennakoitua suurempi, 26 prosenttia. Toisesta kierroksesta ennakoitiin tiukempaa, sillä Stoianoglon tueksi on asettunut useita ensimmäisellä kierroksella mukana olleita Venäjä-mielisiä ehdokkaita.

Vaaleja on pidetty tärkeinä, sillä niissä voidaan päättää, pysyykö Moldova Eurooppa-myönteisellä tiellä vai kallistuuko se takaisin kohti Venäjän vaikutusvaltaa.

Poliisi paljasti Venäjän vaikuttamisoperaation

Venäjää on syytetty yrityksistä vaikuttaa Moldovan vaaleihin. Moldovan poliisi kertoi lokakuussa paljastaneensa suuren mittaluokan vaikuttamisoperaation, jossa Venäjä pyrki ostamaan yli sadantuhannen moldovalaisen äänet presidentinvaaleissa ja taannoisessa EU-kansanäänestyksessä.

Venäjä on kiistänyt syytökset vaalivaikuttamisesta.

Moldovan poliisi on kertonut tutkivansa epäiltyjä Venäjän masinoimia järjestettyjä kuljetuksia Valko-Venäjälle, Azerbaidzhaniin ja Turkkiin, jotta Venäjällä asuvat ihmiset voisivat äänestää Moldovan edustustoissa näissä maissa.

Äänten ostamisesta varoiteltiin

Toisen kierroksen alla Sandun joukoissa on kiihdytetty kampanjaa äänten ostamista vastaan kiertämällä ovelta ovelle ja tuomalla aihetta esiin sosiaalisessa mediassa.

Poliisin mukaan ihmisten ääniin on pyritty vaikuttamaan muun muassa puhelinsoitoilla ja sähköposteilla, jopa tappouhkauksin. Poliisi on kehottanut ihmisiä kieltäytymään, jos heille tarjotaan rahaa äänestään. Viestiä on välitetty tekstiviesteinä kännyköihin ja jopa kuulutuksilla ruokakaupoissa.