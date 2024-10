Pekka Haavisto MTV:lle: Moldovassa käydään nyt henkien taistelua Venäjän ja EU:n välillä

Moldovassa vaalitarkkailijana toimiva kansanedustaja Pekka Haavisto iloitsee siitä, että äänestysaktiivisuus on ollut molemmissa vaaleissa odotettua parempi.

Jopa neljäsosaan äänestäjistä pyritty vaikuttamaan

Moldovan viranomaiset epäilevät, että jopa neljäsosaan äänestäjistä on pyritty vaikuttamaan venäläisellä rahalla.

Tiedotusvälineissä vaalivaikuttaminen on näkynyt yksittäisinä ihmisinä, mutta poliisitutkimuksessa epäillään jopa yli 100 000 ihmisen olevan vaalivaikuttamisen piirissä.

– Venäjä-vaikuttamiset ovat täällä hyvin huolestuttavia. Jonkin verran on näkynyt täällä julkisuudessa ihmisiä, jotka ovat ääniään myyneet tai saaneet jonkun palkkion.

– Tätähän on mahdotonta näin vaalitarkkailijana todistaa millään tavalla, Haavisto sanoo.

Haavisto on käynyt vaalitarkkailijan ominaisuudessa 11 äänestyspaikalla ja siellä näytti rauhalliselta. Joillakin äänestyspaikoilla oli jonoa.

Televisiokanavia suljettu

–Tänne salakuljetettuja varoja on takavarikoitu ja poliisilla on vahva epäily siitä, että niitä on pyritty käyttämään vaalivaikuttamiseen.