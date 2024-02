Asiantuntijat: Yksi keino ylitse muiden, jos Venäjään halutaan vaikuttaa

Navalnyin kuolema – tapahtui se missä olosuhteissa hyvänsä – kertoo Himasen mukaan siitä, ettei Putin ja hänen lähipiirinsä välitä lainkaan siitä, miten heidän toimintaansa reagoidaan. Lännessä on alusta alkaen tuomittu Navalnyin vangitseminen ja hänen aiempi myrkyttämisyrityksensä.

Ammustuotantoa pitäisi kasvattaa

– Ensi sijassa kyse on tykistöammuksista ja kranaateista, joita rintamalla menee suunnattomia määriä, hän sanoo.

Suomi on tehnyt tässä asiassa osansa ja nostanut ammustuotantoaan, mutta avain on suurissa jäsenmaissa, Himanen uskoo.

– Esimerkiksi Saksan ja Ranskan turvallisuussopimukset Ukrainan kanssa ovat positiivisia merkkejä. Tietty määrätietoisempi ote on jo nähtävillä, Lassila arvioi.

Ukrainan suurimassa tukijamaassa Yhdysvalloissa jättimäinen apupaketti on kuitenkin yhä jumiutuneena kongressiin.

Pakotteita vielä käyttämättä

Pakotteiden vaikutus on entisen Moskovan-suurlähettilään mielestä parhaimmillaankin ollut heikkoa.

Esimerkiksi Kiina, Turkki, Intia ja Keski-Aasian valtiot ovat jatkaneet yhteistyötä Venäjän kanssa sodasta huolimatta. Tässä asiassa Yhdysvallat on toiminut Lassilan mielestä paljon määrätietoisemmin kuin EU.

Pakotteilla on ollut välillinen vaikutus Venäjän talouteen, ja ne tulevat vielä vaikuttamaan pitkälläkin aikavälillä, mutta niitäkin enemmän venäläisten elinoloihin ovat vaikuttaneet Venäjän omat vastapakotteet, Lassila uskoo. Esimerkiksi tuotteiden korvaaminen kotimaisilla ja kiinalaisilla on johtanut laadun heikkenemiseen, kun samalla hinnat ovat nousseet, hän kertoo.

Venäjällä sotakoneistoa on jouduttu ylläpitämään kansalaisten perustarpeiden ja palvelujen kustannuksella.

– Se että Aleksei Navalnyi on kuollut, ei saa venäläisiä liikkeelle, mutta arkiset ongelmat siviilisektorin laiminlyömisen takia, kuten rapautunut infrastruktuuri, putkien jäätyminen pakkasessa, hajoavat tiet, jäteongelmat eri puolilla Venäjää tai akuutti pula kananmunista ovat sellaisia, joilla voi olla enemmän vaikutusta, hän uskoo.

Vasta sodan häviäminen toisi muutoksen

– Maaliskuun vaalinäytelmähän eivät ole vaalit vaan huutoäänestys tai kättennostoäänestys. Tällä näytelmällä halutaan antaa sellainen käsitys, että Putinilla olisi hyvin vahva mandaatti kansalta jatkaa vallassa. Putinin lisäksi on kolme ehdokasta, mutta heidät on hyvin tarkkaan valittu. Heidän tehtävänsä on vain antaa vaikutelma siitä, että kyseessä olisi vaalit, kuvailee Himanen vallitsevaa tilannetta.