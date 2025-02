Venäläissotilaat taistelevat jo ilman toista silmää tai jalkaa – vammautuneita ei päästetä pois rintamalta

Yksisilmäiset ja yksiraajaiset venäläiset sopimussotilaat taistelevat rintamalla, koska poiskaan ei pääse, uutisoi riippumaton oppositiomedia Meduza.

Asevelvollisuudesta vapauttaminen terveydellisistä syistä vaikeutuu Venäjällä. Meduzan mukaan Venäjän puolustusministeriö on kaikessa hiljaisuudessa päättänyt muuttaa asevelvollisuudesta vapauttamista koskevia terveydellisiä määräyksiä.

Venäjän puolustusministeriö on valmistellut muutoksia kutsuntatarkastusta koskeviin määräyksiin. Asiasta kertoi alkuviikosta Tietoisten aseistakieltäytyjien ihmisoikeusliike.

Meduzan tietojen mukaan Venäjän puolustusministeriö valmistelee laajamittaista muutosta kutsuntojen lääkärintarkastuksen luokituksiin, jotta entistä vakavampia sairauksia katsottaisiin läpi sormien ja entistä enemmän miehiä hyväksyttäisiin asepalvelukseen ja sitä kautta sotarintamalle Ukrainaan, jonne kipeästi kaivataan lisää sotilaita.

Sopimussotilaille kymppitonnien korvauksia

Venäjän viranomaiset nostavat jatkuvasti venäläisten sopimussotilaiden palkkoja. Joillakin sota-alueilla sopimussotilaiden kertakorvaus on Meduzan tietojen mukaan jo useita miljoonia ruplia (miljoona ruplaa on noin 10 000 euroa) ja kuukausimaksu ylittää reilusti venäläisten keskipalkan. Näin rintamalle saadaan väkeä ja vältetään laaja liikekannallepano.

Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut se, että rintamalta on entistä vaikeampi päästä pois. Venäjän puolustusministeriön kanssa tehdyt sopimukset ovat nykyään toistaiseksi voimassa olevia, eli niitä on erittäin vaikea purkaa.

Jopa vakavasti sodassa haavoittuneet, jotka ovat kuin ihmeen kaupalla välttyneet kuolemalta, palautetaan rintamalle. Riippumattomien toimittajien Bereg-järjestö on julkaissut lukuisia venäläisten sopimussotilaiden tarinoita.

Yksisilmäinen sinkomieheksi

Yksi tarinansa kertoneista on pelkällä etunimellään esiintyvä venäläinen Andrei, jonka oikea silmä sokeutui taisteluissa jo sodan alkuvaiheessa, kun siihen osui kranaatin sirpale.

Aluksi Andrei oli venäläisen palkkasotilasryhmän Wagnerin palveluksessa, mutta ei halunnut jatkaa siellä. Huhtikuussa vuonna 2024 hänet otettiin Venäjän sopimussotilaaksi ilman minkäänlaista terveystarkastusta, vaikka hän kertoi toisen silmänsä sokeutuneen.

– He eivät välittäneet näkökyvystäni. Minusta tehtiin sinkomies, vaikka sen kiinnikkeet on tehty oikealle kädelle ja tähtäin oikealle silmälle. En ikinä oppinut tähtäämään vasemmalla silmälläni, Andrei sanoo.

Hänen mukaansa moni sopimussotilas on yrittänyt lähteä pois rintamalta, mutta se on käytännössä mahdotonta. Muutama taistelutoveri on Andrein sanojen mukaan jopa riistänyt hengen itseltään, koska olosuhteet rintamalla ovat niin järkyttävät, mutta poiskaan ei pääse.

Lopulta Andrei pääsi kotiin vaimonsa luokse, kun hänen kätensä murtui useasta kohdasta taisteluiden aikana. Samaan aikaan sotilasyksikössä ilmoitettiin sopimussotilaalle, että hänet julistetaan etsintäkuulutetuksi rintamakarkurina. Tästä huolimatta Andrei ei jaksa piileskellä ja toivoo, ettei joudu takaisin rintamalle.

4:27 Katso video: Salamyhkäinen rykmentti iskee syvälle Venäjälle.

"Kotiin vain ruumispussissa"

Oppositiomedian laajassa jutussa kerrotaan myös muun muassa jalkansa menettäneen Sergein tarina.

Sergeikin lähetettiin rintamalle tykinruoaksi, vaikka hän oli saanut kranaatinsirpaleen jalkaansa ja se jouduttiin amputoimaan. Hän kertoo, että sairaalassa oli paljon muitakin "rampoja", joiden kuitenkin katsottiin olevan riittävän hyvässä kunnossa taistelemaan rintamalle.

Nimetön venäläinen sopimussotilas puolestaan kertoo, miten myös maksakirroosia, hepatiittia ja vakavaa HIViä sairastavat on kelpuutettu taisteluihin, vaikka he pystyvät hädin tuskin kävelemään.

– Pääset rintamalta kotiin vain ruumispussissa tai jos sinulta puuttuu molemmat kädet tai molemmat jalat, summaa nimettömänä pysyttelevä sopimussotilas.