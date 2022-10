MTV Uutiset Kiovassa: Tähän puistoon iskeytyi venäläinen ohjus vain reilu viikko sitten – "Jopa istutukset ovat paikallaan aivan kuin iskua ei olisi tapahtunutkaan"

Venäläisten tuhotöiden korjaaminen Kiovassa on todella vauhdikasta.

– Tähän Taras Shevchenko -puistoon iskeytyi puolitoista viikko sitten venäläinen ohjus. Tällä hetkellä ohjuksen jättämästä kraatterista ei näy jälkeäkään. Jäljet ja kuopat on maisemoitu, katukiveykset on korjattu. Jopa istutukset ovat paikallaan aivan kuin iskua ei olisi tapahtunutkaan. Joitakin sirpaleita täältä vielä on, Niko Nurminen kertoo.