Venäjän kybersodassa on nyt tyyntä myrskyn alla, sanovat asiantuntijat – ydinaseisiinkin on mahdollista hakkeroitua, mutta helppoa se ei ole

Toistaiseksi on nähty muun muassa palvelunestohyökkäyksiä ja eri medioiden, kuten televisiokanavien ja uutissivustojen hakkerointia. Uutisaamussa vieraillut kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll uskoo, että isoimmat toimet ovat vasta edessäpäin.

Limnéll muistuttaa, että sotaa käydään yhtä lailla niin fyysisen maailman puolella kuin kybermaailmassa tietoverkoissa. Venäjän hallinto on hiljattain nostanut kyberturvallisuutensa tasoa sen jälkeen, kun Ukrainan valtiojohto kehotti hakkereita hyökkäämään venäläisiin kohteisiin.

– Tietynlaisia merkkejä on, että kybersota on kiihtymässä ja ottamassa kierroksia.

Ydinaseet vanhempaa teknologiaa

Venäjän presidentti Vladimir Putin on väläytellyt sotatoimissaan jopa ydinaseen mahdollisuutta. Särkkä toteaa, että myös ydinaseiden hakkerointi on todennäköisesti teoriassa mahdollista, mutta hakkeri suhtautuu ajatukseen varauksella.

– Se, mitä se vaatii ja minkälaisia turvakontrolleja tietojärjestelmän lisäksi siellä on vastassa, on isompi kysymys. Missä määrin niihin pystyy vaikuttamaan, on ainakin itselleni täysin tuntematonta.