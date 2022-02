Anonymous hakkeroi venäläisiä uutismedioita – lue sanasta sanaan, millainen viesti ilmestyi yhtäkkiä ruudulle

Kybersodan Venäjän hallintoa vastaan viime torstaina julistanut hakkerien kollektiivi Anonymous on kohdistanut hyökkäyksiään venäläismediaan. Venäjän Itä-Eurooppaan kohdistuvaa disinformaatiota vastaan toimiva East StratCom -työryhmä kertoo Twitterissä , että hakkeroinnin kohteeksi ovat joutuneet venäläiset uutistoimisto Tass, taloussanomalehti Kommersant ja sanomalehti Izvestiya.

Ideologisia vaikutuksia sotaan

F-Securen tutkimusjohtajan Mikko Hyppösen mukaan ryhmältä on nähny tähän mennessä runsaasti erilaisia hyökkäyksiä.

– Osa on ollut tällaisia DDoS-hyökkäyksiä eli palvelunestohyökkäyksiä, joilla pyritään haittaamaan jonkun verkkosivuston tai vaikka sähköpostipalvelimien toimintaa. Siellä on ollut myöskin tietovuotoja eli murtaudutaan sisään järjestelmiin, kohteena on ollut erilaisia valtion hallinnon järjestelmiä. Viedään sieltä tietoja ja vuodetaan niitä julkisuuteen, Hyppönen kommentoi MTV Uutisille sunnuntaina.