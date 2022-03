Kybertaistelu kiihtyy – asiantuntijat arvioivat suomalaisiin kohdistuvia uhkia: "Mielestäni kokeiltu sitä, miten me reagoimme"

– Jo vuodesta 2014 on vaikutettu presidentinvaaleihin, Rousku sanoo.

– Sen jälkeen merkillepantavaa on se, että myöhemmin parina vuotena myös Ukrainan sähköverkkoon on vaikutettu ja saatu sähköt pois keskellä talvea, hän jatkaa.

– Kybermaailmassa tämä sodankäynti on ollut aktiivista jo ennen varsinaista hyökkäyspäivää eli sota on jo ollut siellä käynnissä.

Vesterinen kertoo, että sekä ukrainalaisiin että länsimaisiin yrityksiin on kohdistunut erityisesti palvelunestohyökkäyksiä.

– Jonkin verran on ollut puhetta tällaisesta tuhoojaohjelmasta, joka levisi lähinnä Ukrainassa, mutta pääsi Baltiaankin, Vesterinen sanoo, mutta lisää, ettei sen käytöstä Suomessa ole ollut merkkejä.

– Siinä on se ikävä puoli, että jos ei ole varmuuskopioita, niin kaikki hyökkäyksen kohteena olevat tiedot ovat mennyttä.

Voiko lentoliikenne olla vaarassa?

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin itärajalla havaitusta GPS-häirinnästä , jolla on ollut vaikutuksia myös kotimaiseen lentoliikenteeseen.

Rouskun mukaan taustalla on voinut olla pyrkimys testata, millaista häiriötä paikkatietojärjestelmälle olisi mahdollista aiheuttaa.

– Tämä on osa meidän kriittistä infrastruktuuriamme. Siinä on mielestäni kokeiltu sitä, miten me reagoimme siihen [häirintään] ja mitä kaikkea sillä saadaan aikaiseksi.