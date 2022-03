Uusi uhka Suomelle: Kyberrikolliset osallistuvat Ukrainan sotaan ja valitsevat puoliaan – Mikko Hyppösen mukaan tilanne on ennennäkemätön

Konsulttiyritys Accenturen julkaiseman raportin mukaan kyberrikolliset ovat tehneet ennennäkemättömän rintamalinjojen valinnan sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja länsimaat vastasivat tukemalla Ukrainaa. Osa rikollisorganisaatioista on ilmoittanut tukevansa aktiivisesti Venäjää sen toimissa. Osa taas toimii maata vastaan.

Muutos on merkittävä, koska aiemmin verkkorikollisten toiminnan ohjaava tekijä on ollut rahallinen hyöty, joka on määrännyt kohteet tietoverkkoihin tunkeutumiselle. Nyt poliittiset motiivit ohjaavat rikollisia uusiin kohteisiin. Samalla jengien poliittiset erimielisyydet vaikeuttavat näiden harjoittamaa yhteistyötä.