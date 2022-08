Venäjän kolmanneksi suurin pankki saa vielä toimia vapaana pakotteista – rahoittaa samalla sotaa maksamalla palkkaa sotilaille

Venäjän kolmanneksi suurimmalle pankille Gazprombankille ei ole vielä toistaiseksi asetettu ankaria pakotteita Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen toimesta. Gazprombankia suuremmat pankit ovat Venäjällä Sherbank ja VTB, joita vastaan länsi on asettanut kovia pakotteita ja ne on myös suljettu SWIFT-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

Gazprombank sen sijaan on poikkeus, joka johtuu siitä, että EU-maat maksavat Venäjälle maakaasusta sen kautta. Kyseinen pankki onkin luotu venäläistä maakaasuyhtiö Gazpromia varten.

Gazprombankista on myös selvinnyt, että sen kautta maksetaan palkkaa Ukrainassa sotiville venäläisille. Asiaa on selvittänyt Schemes, joka on tutkivaa journalismia tekevä Radio Free Europe/Radio Libertyn eli RFE/RL:n Ukrainan yksikkö.