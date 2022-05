Reuters: Eurooppalaiset kaasuyhtiöt ovat avanneet tilejä Gazprombankiin

Venäläinen kaasuyhtiö Gazprom vaatii, että kaasun ostajat avaavat kaksi uutta tiliä Gazprombankiin. Ensimmäinen on tili, jonne ostajat maksavat kaasusta euroissa tai jossakin muussa sovitussa valuutassa. Toinen on ruplamääräinen tili, jonne rahat siirretään ja josta ostajan pitäisi maksaa kaasulaskunsa Venäjän huhtikuussa esittämän vaatimuksen mukaisesti Gazpromille ruplissa. Euractive-sivuston mukaan EU-komissio on selventänyt energiayhtiöille viime perjantaina, miten niiden sallitaan hoitaa maksunsa Gazpromille ja mikä ei ole pakotteiden vuoksi sallittua.