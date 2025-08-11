Venäjän kiekkolegenda ärähti NHL:lle "suuresta skandaalista" – "Verellä ja hiellä"

Venäjän jääkiekkolegenda Vjatsheslav Fetisov on purkanut raivoaan Ria Novostin haastattelussa. Hän ei sulata sitä, että NHL:n Stanley Cupin voittaneet venäläiset eivät saa viedä pokaalia näytille kotimaahansa.

Venäjän maajoukkueet ovat suljettu pois kansainvälisestä jääkiekosta, mutta NHL:ssä pelaajat esiintyvät tavalliseen tapaan. Viime kaudella pokaalia pääsivät nostamaan Florida Panthersin Sergei Bobrovski ja Dimitri Kulikov.

Yksi sanktio kuitenkin venäläispelaajille on asetettu, sillä he eivät saa viedä mestaruuspokaalia kotimaahansa. 67-vuotiaan lajilegendan Fetisovin on vaikea ymmärtää tätä.

– Tämä on suuri skandaali. On olemassa kirjoitettuja sääntöjä, jotka sanovat, että pokaalin voittaneella pelaajalla on oikeus viettää kaksi päivää sen kanssa kotimaassaan ja esitellä sitä hyväntekeväisyystapahtumassa. Minä voitin vuonna 1997 ensimmäisen kerran pokaalin ja sanoin Gary Bettmanille (NHL:n komissaari), että haluan viedä sen Moskovaan. Hän sanoi, että siellä on rosvoja kaikkialla, et saa tehdä niin. Sain kuitenkin lopulta NHL:ltä luvan tehdä niin, Fetisov kertoi.

Lisää liekkejä tulipesään on lyönyt se, että Yhdysvallat pohti vuonna 2024 venäläisten pelaajien sulkemista NHL:stä.

– En ymmärrä, mitä oikein tapahtuu. NHL sanoo seuraavansa urheilullisia periaatteita, koska se ei salli venäläisiin kohdistuvaa syrjintää. Samaan aikaan he asettavat rajoituksia pokaalille, joka on voitettu verellä ja hiellä. Se on hävytöntä, Fetisov latasi.

Fetisov voitti itse urallaan Stanley Cupin kahdesti. Fetisov edusti tuolloin Detroit Red Wingsiä, joka voitti kaksi kertaa peräkkäin mestaruuden vuosina 1996-1998. Hän on toiminut peliuransa jälkeen poliitikkona Yhtenäinen Venäjä -puolueessa, joka on myös Vladimir Putinin puolue.