Suomalaismaalivahti Kaapo Kähkönen käväisi NHL-jääkiekkoliigassa, kun hänen seuransa Montreal Canadiens kohtasi kotonaan St. Louis Bluesin paikallista aikaa sunnuntai-iltana.
Kovin kauaa ei visiitti kestänyt: Canadiens passitti Kähkösen takaisin farmiin 3–4-tappioon päättyneen pelin jälkeen.
Kähkösen kutsu ylimmälle tasolle johtui siitä, että Canadiensin vahtiosastolta puuttui sairastunut Sam Montembeault. Bluesia vastaan pelasi ja tappion itselleen kirjasi Jakub Dobes.
Kähkönen, 29, on viimeksi pelannut NHL:ssä viime vuoden lokakuun lopulla. Vuonna 2019 NHL-uransa aloittanut Kähkönen on pelannut liigassa kaikkiaan 140 ottelua.
Tällä kaudella Kähkönen on torjunut AHL-farmiliigan Laval Rocketissa yhdeksässä ottelussa kuusi voittoa torjuntaprosentilla 89,5.