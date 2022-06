Venäjän kiekkolegendalta irvokasta vitsailua NHL:n kiellosta – "Ehkä se on ainoa tapa"

– Voin sanoa, että pelaajamme ovat loistavia. Ainoa harmillinen asia on se, että tuli tämä kielto koskien pokaalia, jonka minä toin ensimmäisenä Moskovaan. Silloin oli myös yhteenotto liigan kanssa, sanoin jo jäällä, että menen Moskovaan ja he sanoivat ei. He sanoivat, että siellä on korruptiota, rikollisuutta. Sanoin, että tämä on minun maani ja ystäväni, haluan sen Moskovaan, Fetisov kertoi.