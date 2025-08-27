Venäjän joukot tunkeutuivat uudelle alueelle

Kremlin joukot jatkavat hyökkäystään samalla kun diplomaattiset pyrkimykset sodan lopettamiseksi vaikuttavat vaimenneen.
Venäjä on vallannut kaksi kylää Ukrainan kaakkoisessa Dnipropetrovskin alueella, vahvistivat ukrainalaiset avoimen lähdekoodin tutkijat tiistaina.
Venäläiset joukot miehittivät Zaporizken ja Novoheorhiivkan kylät, kertoo DeepState, taistelutilanteita seuraava ryhmä. Venäjän puolustusministeriö oli aiemmin väittänyt vallanneensa molemmat kylät.
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Venäjän joukot valtaavat alueita Dnipropetrovskin alueella Itä-Ukrainassa. Venäjä on yrittänyt tunkeutua Dnipropetrovskiin jo kuukausien ajan.
Venäjän joukkojen tunkeutumisesta alueelle kertovat myös muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP sekä ukrainalaislehti Kyiv Independent.
Ukrainan sodan rintamatilannetta avoimista lähteistä seuraavan DeepStaten karttapalvelu näyttää Venäjän armeijan edenneen Itä-Ukrainan Donetskista keskisessä Itä-Ukrainassa sijaitsevaan Dnipropetrovskiin.DeepStateMap
Taistelut jatkuvat kylissä
Ukrainan armeija vahvistaa Reutersille Venäjän armeijan onnistuneen tunkeutumaan Dnipropetrovskiin, mutta kiisti vielä tiistaina tiedot kylien miehityksestä.
– Venäläiset ovat tunkeutuneet (sinne) ja yrittävät saada jalansijaa, sanoi Ukrainan armeijan tiedottaja Viktor Trehubov Reutersille viitaten Zaporizkeen ja Novoheorhiivkaan.
– Joukkomme taistelevat pitääkseen asemansa.
Ukrainan armeijan edustaja väitti Kyiv Independentille joukkojensa onnistuneen pysäyttämään valloittajan etenemisen Zaporizkeen ja pitävän yhä kylää hallussaan. Novoheorhiivkassa taistelut edustajan mukaan jatkuvat.
Venäjän joukot väittivät jo heinäkuussa vallanneensa ensimmäisen kylän Dnipropetrovskin alueella, joka ei kuulu niihin viiteen Ukrainan alueeseen, jotka Venäjä on julistanut omikseen.
DeepStaten seurannan perusteella ainakin kahdessa muussakin Dnipropetrovskin kylässä taistellaan niiden hallinnasta.
Venäjä on yrittänyt tunkeutua Dnipropetrovskiin jo kuukausien ajan. Kuvassa drooni-iskun aiheuttama tulipalo Dnipron kaupungissa maaliskuussa.AOP
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin vähätellyt Venäjän etenemistä alueella, kutsuen sitä viime kuussa mediavoiton tavoitteluksi.
Ukrainan alivoimainen ja ammuspulan kanssa kamppaileva armeija kamppailee pysäyttääkseen Venäjän etenemisen idässä, kun Moskova lisää painetta saadakseen Kiovan luopumaan alueista mahdollisissa rauhanneuvotteluissa.
