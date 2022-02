Venäjän ilmatilan sulku veisi Finnairin kilpailuedun – asiantuntija: "Strategiaa täytyy miettiä aika uudelta pohjalta"

Ilmatila saattaa sulkeutua Ukrainan sodasta johtuvan pakotteen seurauksena. Useat maat ovat ilmoittaneet, etteivät päästä ilmatilaansa venäläiskoneita, ja Venäjä on vastannut takaisin samalla mitalla.

– Kyllä se iskee pahasti Finnairiin, koska Finnairin strategia perustuu Aasian ja Euroopan väliseen kauttakulkuliikenteeseen Helsinki-Vantaan kautta ja se on siinä hyvin menestyksekkäästi toiminut pitkään, sanoo professori Jorma Mäntynen suunnittelu- ja konsultointiyritys WSP Finlandilta.

Finnair lentää tällä hetkellä matkustaja- ja rahtilentoja kymmeneen Aasian kohteeseen. Myös Tukholmasta on yhteydet Bagkokiin ja Phuketiin.

Mäntysen mukaan nimenomaan Venäjän reitti on ollut Finnairille kilpailuvaltti. Samalla heikkenee Helsinki-Vantaan asema liikenteen solmukohtana.

– Nimenomaisesti tämä suorin yhteys on ollut kilpailukyvyn lähde, ja kun se menee, Aasian liikenne asettuu ihan toisenlaiseen valoon.

– Aasiahan on valtavan iso manner ja eteläisiin osiin voidaan lentää muitakin reittejä, mutta kyllä Venäjän ylilento-osuus on ollut niin merkittävä, että kyllä sillä on tavattoman suuri merkitys Finnairin strategiseen kulmakiveen, Mäntynen sanoo.