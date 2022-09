Lentoyhtiö Norwegian kaavailee muutoksia Suomen-reittiliikenteeseen syksyn aikana

Karlsenin mukaan matkustajamäärät ovat alkaneet nousta koronapandemiaa edeltävälle tasolleen varsinkin Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa, ja osassa reiteistä matkustajamäärät ovat hänen mukaansa ylittäneet aiemman tason. Suomessa tilanne on hänen mukaansa toinen.

Hän arvioi taustalla olevan osin se, miten eri maat ovat poistaneet matkustusrajoituksia koronapandemian jälkeen. Suomessa suuret rajoitukset poistuivat kesällä. Toisaalta Karlsen arvioi, että varsinkin Ukrainan sodasta seurannut Venäjän ilmatilan sulkeminen on voinut vaikuttaa varsinkin Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamääriin.

ullstein bild - CARO / Thomas Ruffer/ All Over Press

Päätös on vaikuttanut Kaukoidän lentoja operoivaan Finnairiin, mutta myös Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamääriin. Helsinki-Vantaan toiminnasta vastaava Finavia tiedotti heinäkuussa, että vaihtomatkustajien määrä on pysynyt alhaalla. Syyksi on todettu koronan ohessa Venäjän ylilentokielto.