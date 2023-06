Venäjän armeijaan yhdistettyjä Z-symboleja ilmestyi Hietaniemen puihin Helsingissä – "Järkyttävä mielenilmaus"

Helsingin Hietaniemen hautausmaan lähettyvillä oleviin puihin on viikonlopun aikana ilmestynyt Z-merkkejä. Symbolin voidaan tulkita olevan voimakas kannanotto Venäjän hyökkäyssodan puolesta, sillä Z-kirjain on viime aikoina yhdistetty pitkälti Venäjän armeijaan ja sen tapaan merkitä sotilasajoneuvojaan Ukrainassa.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Z-merkki on lyhenne sanoista "za pobedu" eli "voiton puolesta”. Toisaalta Z-merkin on arveltu tarkoittavan hyökkäyksen suuntausta länteen, "zapad". Venäjällä myös äärioikeiston tiedetään käyttävän symbolia. Tunnusta on käytetty laajalti Venäjällä muun muassa kansanedustajien pinsseissä, sosiaalisessa mediassa ja vaatteissa.