Venäjältä vaimea vastaus Suomen, Ruotsin ja Turkin Nato-sopuun – näin uutiseen on reagoitu

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov kommentoi tilannetta sanomalla, että Venäjä näkee Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyden etenemisen negatiivisena asiana, joka lisää kansainvälisten suhteiden epävakautta. Rjabkovin mukaan koko Naton huippukokous Madridissa on osoitus sotilasliiton vahvistuneesta pyrkimyksestä rajoittaa aggressiivisesti Venäjän toimintaa.

Nato-jäsenyyttä kommentoi myös Venäjän valtionduuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Leonid Slutski. Slutski kirjoitti uutistoimisto Tassin mukaan viestintäsovellus Telegramissa, että Suomen ja Ruotsin on tärkeää ymmärtää, "millaisia seurauksia tällä askeleella on niiden suhteessa Venäjään ja Euroopan turvallisuustilanteeseen, joka on jo nyt syvässä kriisissä."