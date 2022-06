Arvio: Turkin kanssa nähdään vielä monenlaisia Nato-käänteitä – kansanedustajan reaktio sopimukseen enteilee poliittista myrskyä Ruotsissa

Suomen ja Ruotsin Nato-sopimus Turkin kanssa tarkoittaa sitä, että hakemus sotilasliittoon liikkuu eteenpäin. Turkissa on juhlittu sopimusta voittona ja riemu on ollut ylimmillään, mutta esimerkiksi Ruotsissa ääni on ollut kellossa aivan toinen. Kurdivähemmistö pitää sopimusta Turkin kanssa kädenojennuksena islamilaiselle diktatuurille.