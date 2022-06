Venäjältä ristiriitaisia viestejä Suomen ja Ruotsin Nato-harppauksesta – Risto E. J. Penttilä: "Tämä on Putinin strategia"

Aggressiivisimmasta päästä venäläislausuntoja on kuultu viime aikoina entisen presidentin suusta. – Teen ehkä kyseenalaisen, mutta historiallisen vertauksen, totesi Argumenty i Fakty -lehden haastattelussa nykyinen Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev.

– Miljoonalinnoitusten raunioilla Leningradin alueella ja Viipurin ympäristössä on yhä muistomerkkejä, joissa lukee "teille, jotka ette eläneet Herran määräämää aikaa vaan kaaduitte julman ja tarpeettoman sodan kirotuille kentille", Medvedev jatkoi.

– Jos Suomi ja Ruotsi niin haluavat, he voivat liittyä. Se on niiden oma asia. He voivat liittyä ihan mihin haluavat, Putin sanoi.