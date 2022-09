Risto E. J. Penttilä: Putinin asema on käymässä tukalaksi, mutta voiko koko Venäjä kaatua?

Presidentti Vladimir Putinilla on kolme haastetta. Ne ovat Ukrainan urheus, Kiinan kylmyys ja Euroopan unionin yhtenäisyys. Jokainen on uhka Putinin Venäjälle.

"Volodymyr Zelenskyi on Ukrainan Mannerheim"

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on Ukrainan Mannerheim. Hän ei pane miekkaansa tuppeen ennen kuin viimeinen Putinin “soturi ja huligaani” on karkoitettu Ukrainasta ja Krimiltä.

Ratkaisevaa on Krimin kohtalo.

Alue liitettiin Venäjään fanfaarien soidessa vuonna 2014. Sen jälkeen se on ollut osa äiti-Venäjää. Jos Zelenskyi onnistuu valtaamaan Krimin, käy Putinille huonosti. Hänen taipaleensa päättyy tavalla tai toisella.

Kiinan ja Venäjän "rajaton ystävyys" loistaa poissaolollaan

Mitä nämä huolet olivat? Alexander Gabuev on yksi tunnetuimmista Venäjän ja Kiinan suhteen tuntijoista. Hän on venäläinen, mutta pakeni Moskovasta sodan alettua. Financial Times lehdessä hän arveli, että Xi kertoi Putinille sodan haittaavan maailmantaloutta ja siten Kiinan tulevaisuudennäkymiä. Jos Kiina vetää poliittisen tuen Venäjältä, käy Putinille huonosti.