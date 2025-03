ISW: Venäjä käyttää tulitaukoneuvotteluita aseena

Kreml käyttää meneillään olevia tulitaukoneuvotteluja aseena, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW:n mukaan Venäjä pyrkii viivyttämään neuvotteluja sodan ratkaisemiseksi.

Ajatushautomon mukaan Kremlin tavoitteena on käyttää propagandaa oikeuttaakseen sodan jatkamisen ja torjuakseen rauhanneuvottelut Ukrainan kanssa.

Samaan aikaan Yhdysvallat pyrkii edistämään neuvotteluja Riadissa Saudi-Arabiassa. Ukrainan ja Venäjän edustajat tapaavat Yhdysvaltojen viranomaisia Saudi-Arabiassa maanantaina. Sekä Ukrainan että Venäjän johto vahvistivat asian omalta osaltaan.

Yhdysvaltain Ukrainan-erityislähettiläs Keith Kellogg on kertonut maan harjoittavan niin kutsuttua sukkuladiplomatiaa. Tavoitteena on käydä kahdenvälisiä keskusteluja sekä Ukrainan että Venäjän edustajien kanssa.

Lue lisää: Venäjä sanoo lähtevänsä neuvottelemaan aselevosta Ukrainassa rakentavalla ja taistelunhaluisella asenteella

Venäjä syyttää Ukrainaa Sudzhan kaasuaseman tuhosta

Venäjän presidentin tiedottaja Dmitri Peskov kyseenalaisti Ukrainan uskottavuutta Sudzhan kaasunjakeluaseman tulipalon jälkeen. Kaasun pumppaus- ja mittausasema Sudzhan lähellä Venäjän Kurskin alueella oli perjantaina raportoitu räjähdys.

Peskov väitti, että Ukrainan viranomaisten kiistäminen osallisuudestaan räjähdykseen osoittaa, "kuinka paljon heihin voi uskoa ja luottaa."

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova puolestaan viittasi väitteisiin, joiden mukaan Ukraina olisi rikkonut sopimusta liittyen energiainfrastruktuurin iskujen välttämiseen. Kyseistä sopimusta ei kuitenkaan ole vielä edes viimeistelty tai toteutettu.

ISW:n mukaan Peskovin ja Zaharovan lausunnot ovat osa Venäjän pyrkimystä ylläpitää narratiivia, jonka mukaan Ukraina on sodan varsinainen hyökkääjä, joka uhkaa Venäjän valtion olemassaoloa.

Aiemmin viikolla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli Suomessa kommentoinut Venäjän ja Vladimir Putinin jo pettäneen antamansa tulitaukosopimuksen. Katso video alta.

8:02

Lähde: Institute for the Study of War (ISW)