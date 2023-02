CNN: Venäjä teki epäonnistuneen ohjuskokeen Bidenin Ukrainan-vierailun aikana

Virkamiesten mukaan Sarmat-ohjuksen testaus näyttää epäonnistuneen. Samaista ohjusta on testattu aiemmin onnistuneesti, ja jos ohjuskoe olisi nyt onnistunut, olisi Venäjän presidentti Vladimir Putin luultavasti alleviivannut asiaa kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan. Lopulta hän ei maininnut koetta lainkaan tiistaisessa puheessa.

Britannia: Putin vaarantaa maailmanlaajuisen turvallisuuden poliittisen hyödyn vuoksi

Uusi Start on ollut ainoa voimassa oleva kahdenvälinen asesopimus Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Sitä oli jatkettu vuoden 2026 alkuun saakka.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken kuvaili Venäjän päätöstä erittäin valitettavaksi ja vastuuttomaksi. Yhdysvallat on Blinkenin mukaan kuitenkin valmis keskustelemaan strategisten aseiden rajoittamisesta Venäjän kanssa koska tahansa riippumatta siitä, mitä maailmassa tai maiden välisissä suhteissa tapahtuu.

Britannian pääministerin Rishi Sunakin edustajan mukaan maa toivoo Putinin harkitsevan uudelleen asevalvontasopimukseen liittyvää hätiköityä päätöstään. Sunakin edustajan mukaan asevalvonta on elintärkeää kansainväliselle turvallisuudelle.

– Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka Putin vaarantaa maailmanlaajuisen turvallisuuden poliittisen hyödyn vuoksi, hän kertoi CNN:lle .

"Venäjän suurhyökkäys ei ole onnistunut"

– Sana suuri on haalistunut. Heidän suunnittelemansa suuri hyökkäys on kestänyt 8–10 päivää, mutta vihollinen ei ole onnistunut, Danilov sanoi Kyiv Independentin mukaan.

Venäjän puolustusministeriö kumoaa Wagnerin syytökset

Puolustusministeriö sanoi myös uusia toimituksia tehtävän lauantaina ja tuomitsi tiedot ammuspulasta täysin vääriksi. Lisäksi ministeriö kritisoi pyrkimyksiä aiheuttaa hajaannusta taistelijoiden keskuudessa. Ministeriön mukaan tämä on haitallista ja hyöty valuu vastapuolen pussiin.

Prigozhinin yksityinen palkkasotilasarmeija on avainasemassa, kun Venäjä taistelee Bahmutin kaupungista Ukrainan itäosassa. Tämä on paljastanut jännitteitä Wagner-ryhmän ja Venäjän armeijan välillä, vaikka Kreml on kiistänyt välirikon.