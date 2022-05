Venäjän liikenneministeri myöntää: Pakotteet ovat aiheuttaneet vakavia ongelmia: "Ovat rikkoneet käytännössä kaiken logistiikan maassamme”

Venäläistä uutistoimisto Tassia siteeraten asiasta uutisoi muun muassa The New York Times.

Savelyevin kommentti on poikkeuksellisen rehellinen. Pääosin Venäjän johto on pyrkinyt vähättelemään pakotteiden vaikutusta.

The New York Times kertoo, että aiemmin myös Venäjän keskuspankin johtaja Elvira Nabiullina on varoittanut maan johtoa pakotteiden teollisuudelle aiheuttamista vakavista ongelmista.