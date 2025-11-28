Putin tavoittelee hallintaa, sanoo Elina Valtonen.

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen antoi Al Jazeera -uutiskanavalle puolen tunnin haastattelun, jossa hän avaa Suomen näkemyksiä Venäjästä, Ukrainan sodasta ja Gazan tilanteesta.

Haastattelussa Valtoselta kysyttiin, uskooko hän Venäjän presidentti Vladimir Putinin haluavan aidosti rauhaa.

– Putin haluaa koko Ukrainan, Putin haluaa hallita, Valtonen vastaa.

Valtonen arvioi, että Venäjä näkisi rauhansopimuksen mahdollisuutena taukoon, jossa miettiä seuraavaa askelta.

Hän sanoo silti haluavansa välitöntä tulitaukoa, jotta tappaminen loppuisi. Valtonen kertoo Suomen analyysiksi sen, että Venäjä ei ole kiinnostunut rauhasta, ja taloudellisilla pakotteilla ja Ukrainan tukemisella rauhasta pitää tehdä sille houkutteleva vaihtoehto.

Valtonen luonnehtii sodan aloittamista Ukrainassa Kremlin massiiviseksi virheeksi.

– Ei näytä siltä, että Putin olisi voittamassa, Valtonen toteaa haastattelun aikana.

