Venäjällä kiehuu. Useat urheiluikonit ovat sitä mieltä, että maan televisiossa ei tulisi näyttää ensi vuonna käytäviä Milano-Cortinan talviolympialaisia.
Venäjän asema olympialaisten osalta on ollut viime aikoina suuren keskustelun aiheena. Venäjä ilmoitti valittavansa urheilun vetoomustuomioistuimeen CASiin päätöksestä kieltää hiihtäjien osallistuminen olympialaisiin. Nyt monet urheiluikonit ovat sitä mieltä, että kisoja ei tulisi edes näyttää maan televisiossa.
– Se on väärin näyttää olympialaisia Venäjän tv:ssä. Se on kuin hurraisi viholliselle, ampumahiihdon olympiavoittaja Dmitri Vasiljev sanoi Sport-Expressille.
Jääkiekkoikoni Vjatsheslav Fetisov on samoilla linjoilla.
– En katsonut mitään Pariisin olympialaisista, enkä tule katsomaan mitään Milanon talviolympialaisista. En ymmärrä, miksi joku haluaa, että kisat näytetään meille. Se on mielestäni petos, Fetisov totesi.
Urheilun ykköskanava Venäjällä, Match on epävarma siitä, haluavatko he laittaa rahaa kisojen näyttämiseen maan huippu-urheilijoiden ollessa sivussa. Venäjän duuman edustaja Svetlana Zhurova on kiellon kannalla.
– Ellei venäläisiä päästetä kisoihin, niin ei ole oikein näyttää olympialaisia maassamme, Zhurova sanoi sport24:lle.
Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat ovat olleet suljettuna kansainvälisestä urheilusta suurimmilta osin Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.