Ulkomaalaiset ahdingossa Venäjällä: Ilman venäläistä koronarokotetta ei pääse ravintoloihin, museoihin tai kulttuuritapahtumiin

Näin totesi eilen Pietarin terveyskomitean johtaja Dmitri Lisovec Pietari-televisiokanavan suorassa lähetyksessä. Asiasta on uutisoinut myös muun muassa uutistoimisto Ria Novosti .

Mikäli on jo saanut ulkomaisen koronarokotteen, terveyskomitean johtaja kehottaa odottamaan puoli vuotta ja sen jälkeen ottamaan venäläisen rokotteen. Silloin voi hänen mukaansa "jatkaa normaalia elämää". Mikä tahansa ulkomaisen rokotteen ottanut lasketaan Venäjällä rokottamattomaksi , jolloin ei saa QR-koodia.

Hotelli ja take away -ruoka

Amerikkalainen Ethan saapui Venäjälle vaimoineen vähän ennen kuin kovemmat koronatoimet otettiin käyttöön. Hän pitää systeemiä epäreiluna. Nyt amerikkalaispari tilaa ruoat hotellilleen ja käy välillä kävelyllä. Samanlainen tarina on myös venäläismedian haastattelemalla briteistä saapuneella Paulalla.

Hälyttävä koronatilanne

Koronatilanne Venäjällä on erittäin huono. Eilen uusia koronakuolemia ilmoitettiin olevan 1 178, eikä luku ole mikään poikkeus. Viimeisen viikon aikana koronakuolemia on ollut itänaapurissa tasaisesti yli tuhat.

Venäläisasiantuntijoiden mukaan yhtenä syynä nousuun ampaisseille kuolinluvuille on ylikuormittuneen terveydenhuoltojärjestelmän lisäksi kehno rokotuskattavuus. Vain alle 40 prosenttia venäläisistä on ottanut koronavirusrokotteen. Ihmisiä on yritetty kannustaa rokotettaviksi erilaisin keinoin, kuten asuntojen arvontoihin osallistumisella. Ria Novostin mukaan koronarokotteen ottaneiden kesken arvotaan asuntoja.