Venäjä väittää Ukrainan iskeneen Krimillä venäläiseen laivastoon, Ukraina kiistää: "silkkaa provokaatiota"

Venäjä iskenyt ainakin Mykolajiviin, Sumyyn ja Harkovaan

Zelenskyin mukaan moni kieltäytyy lähtemästä

“Vakuuttakaa ihmiset lähtemään”

– Jos teillä on mahdollisuus, puhukaa Donbassin taistelualueille jääneille. Vakuuttakaa heille, että lähteminen on välttämätöntä, etenkin jos kyse on lapsiperheistä. Jos teillä on mahdollisuus auttaa kotinsa jättäneitä ihmisiä, tehkää niin, Zelenskyi vetosi ukrainalaisiin.