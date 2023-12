Venäjä väittää tuhonneensa 33 Ukrainan lennokkia – MTV seuraa Ukrainan sotaa

Venäjä on kiihdyttämässä hyökkäyksiään Harkovan alueella tavoitteenaan Kupjanskin valtaaminen, kertoi Ukrainan maavoimien tiedottaja televisiossa Ukrinformin mukaan. Venäjän kerrotaan kärsineen merkittäviä tappioita alueella ja ohjanneen uusia reservejä hyökkäykseen. Kupjansk on logistisesti tärkeä Harkovan itäosassa sijaitseva jokikaupunki, jota Venäjä tarvitsee jatkaakseen hyökkäystä länteen. Ukraina valloitti kaupungin takaisin venäläismiehittäjiltä vastahyökkäyksessään viime vuoden syyskuussa.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on lisännyt Venäjän ortodoksikirkkoa johtavan patriarkka Kirillin etsintäkuulutettujen listalleen, uutisoi muun muassa Kyiv Independent. Etsintäkuulutus on julkaistu Ukrainan sisäministeriön sivuilla.



Kirill, joka on etsintäkuulutuksessa listattu siviilinimellään Vladimir Gundjajev, on Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja tämän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vankka tukija. Häntä vastaan nostettiin Ukrainassa syytteet marraskuussa Ukrainan alueellisen koskemattomuuden loukkaamisesta ja hyökkäyssodan tukemisesta.