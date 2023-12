Yhdysvaltain Ukraina-tuki vaakalaudalla, päätöksiä ei vieläkään aikaiseksi: "Emme ole lähelläkään sopimusta" – MTV seuraa Ukrainan sotaa

Aiheesta uutisoi CNN sunnuntai-iltana paikallista aikaa. Yhdysvalloissa on neuvoteltu viikkoja tiukempien maahanmuuttorajoitusten sitomisesta Ukrainalle ja Israelille myönnettävään lisärahoitukseen.

– Republikaanit kokevat olevansa jumissa. Emme ole lähelläkään sopimusta. Se menee ensi vuodelle, Graham sanoi NBC:n Meet the Press -ohjelmassa.

Ukrainan asevoimien komentajan Valeri Zaluzhnyin käyttöön tarkoitetusta toimistotilasta on löytynyt salakuuntelulaite, kertoo Ukrainan turvallisuuspalvelu. Turvallisuuspalvelun mukaan löydetty kuuntelulaite ei ole alustavien tietojen perusteella toiminnassa. Turvallisuuspalvelu myös tähdensi lausunnossaan, ettei laite löytynyt Zaluzhnyin toimistosta, vaan eräästä tilasta, jota hän voisi jatkossa käyttää työskentelyyn. Sekä ukrainalaiset että ulkomaiset mediat ovat raportoineet kasvavista jännitteistä Zaluzhnyin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välillä. (Lähde: AFP)

Venäjä on aiemmin sanonut noudattavansa sopimusta sitten, kun sen ehdot on täytetty. Putin on arvostellut Ukrainaa muun muassa siitä, ettei se vienyt tarpeeksi viljaa kehittyviin maihin.