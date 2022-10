Venäjä vaikuttaa valmistautuvan kaupunkisotaan Hersonissa – kaupungin menetys olisi nöyryytys Putinille

Venäjä kertoi viikko sitten aloittaneensa siviilien evakuoimisen Hersonin kaupungista. Tavoitteena on siirtää 50 000–60 000 siviiliä Dnepr-joen länsipuolelta lautoilla itäpuolelle. Ainakin osa evakuoiduista on kuljetettu linja-autoin Venäjän miehittämälle Krimille tai Venäjälle.

– Venäjän aikeet ovat epäselviä, mutta Ukrainan radiohiljaisuus on tulkittu tarkoittavan sitä, että sen joukot valmistautuvat hyökkäykseen valloittaakseen takaisin Hersonin kaupungin.

– Lisäksi on tietoja, että Venäjä linnoittaisi Hersonia ja valmistautuisi kaupunkisodankäyntiin, kertoo Puolustusvoimain entinen komentaja, kenraali evp Jarmo Lindberg.

Symbolisesti valtava merkitys

– Herson on ollut ainoa alue Ukrainassa, jossa Venäjän joukot ovat onnistuneet tunkeutumaan Dnepr-joen länsipuolelle. Joki vaikuttaa mahdollisten tulevien taisteluiden luonteeseen.

– Se on erittäin tärkeä luonnoneste. Se on puolustajalle hankala, koska sillat ovat helppo kohde tuhottaviksi, eli ukrainalaiset voivat helposti estää venäläisten vetäytymisen. Toisaalta myös ukrainalaisten on hankala toteuttaa ylikulkuoperaatiota kulkeakseen kohti Ukrainan eteläpuolisia alueita, esimerkiksi Krimiä, kertoo sotilasprofessori Janne Mäkitalo Maanpuolustuskorkeakoulusta.