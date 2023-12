Venäjä ulos IIHF:stä? Kiekkopomo jyrähti vakavasta rikkomuksesta

NHL-sopimuksen laiminlyömisestä Kansainvälinen jääkiekkoliitto mätkäisi Fedotoville neljän kuukauden pelikiellon, josta huolimatta TsSKA on peluuttanut maalivahtiaan 23 runkosarjaottelussa. IIHF on venäläisen Match TV:n mukaan uhannut Venäjää kovilla sanktioilla. Se myös hylkäsi TsSKA:n tekemän valituksen pelikiellosta.

Puheenjohtaja Luc Tardifin mukaan jopa Venäjän sulkeminen kokonaan ulos liitosta on mahdollista.

– Haluavatko he pysyä IIHF:n jäseninä? Se on nyt heistä kiinni ja siitä, kuinka he suhtautuvat päätökseen, Tardif kommentoi Match TV:lle.