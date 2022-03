Venäjä tarttui hypersoonisiin ohjuksiin – tällaisen lännelle suunnatun viestin se saattaa sisältää

– Kiova ei ole saarrettu ja Ukraina on kyennyt torjumaan tärkeimmät hyökkäykset, Penttilä toteaa MTV:n kymmenen uutisten lähetyksessä.

Venäjä on eilen ja tänään käyttänyt hyökkäyksessään hypersoonisia aseita. Hypersooninen ohjus voi lentää yli viisinkertaisella äänennopeudella, mikä tekee niistä vaikeampia seurata ja torjua kuin perinteiset ohjukset.

– Ensimmäistä kertaa historiassa on käytetty hypersoonista asetta. Tämä on varmasti viesti niin Venäjän omille kansalaisille kuin lännellekin, Penttilä toteaa.

Venäjän on katsottu iskeneen aiempaa enemmän myös siviilikohteisiin. Tilanne on erittäin paha esimerkiksi Mariupolissa, joka on kärsinyt silmittömiä tuhoja Venäjän piiritettyä sitä sodan alkuhetkistä lähtien.